Enna, la provincia senza cultura e tempo libero, è ultima in Italia

E’ una provincia che non investe né nella cultura né nel tempo libero. Insomma, c’è poco o niente per chi vive nell’Ennese, già vittima di uno spopolamento galoppante e forse c’è anche questo aspetto se in tanti, ogni anno, deciso di farsi le valigie e provare a vivere da un’altra parte.

Il rapporto de Il Sole 24 Ore

Il dato emerge nella classifica de Il Sole 24 Ore, pubblicata nelle settimane scorse, in cui Enna occupa il 97esimo posto, perdendo ben sette posizioni. La novità è che il quotidiano economico, tra i più autorevoli nel panorama giornalistico europeo, ha fatto un approfondimento sul capitolo dedicato alla cultura ed al tempo libero, una voce importante che spiega quante opportunità ci sono per i residenti, al netto del lavoro, posto che la cultura rappresenta un asset importante nel prodotto interno lordo di un territorio ma dall’analisi de Il Sole 24 Ore nell’Ennese vi sono carenze strutturali importanti al punto da risultare ultima in classifica, al 107esimo posto.

La classifica

Secondo quanto riportato dal quotidiano economico, la prima provincia italiana è Trieste che si pone davanti a Rimini e Firenze. “Il capoluogo del Friuli Venezia-Giulia si conferma – scrive Il Sole 24 Ore – in testa in questa speciale classifica per il secondo anno consecutivo mentre Milano, che nel 2023 era medaglia d’argento, non solo perde il podio ma scende ai margini della top ten, piazzandosi in ottava posizione. Fuori dalle prime dieci anche Roma, solo undicesima. Nelle ultime tre posizioni della classifica su Cultura e Tempo Libero ci sono tre pronvince del sud: Matera, Brindisi ed Enna che chiude la graduatoria con il punteggio di 299,10″.

Il crollo nell’Ennese

Ci sono vari voci nella sezione Cultura e Tempo libero: quelle in cui Enna va a picco sono la presenza di palestre, piscine e centri benessere (107esimo posto), offerta culturale (104esimo posto), indice di accessibilità ai servizi (103esimo posto), amministrazioni digitali (105esimo posto), ingresso agli spettacoli (96esimo posto), spesa dei Comuni per la cultura (75esimo posto), indice di lettura (80esimo posto) anche se per presenza di librerie la provincia è al 12esimo posto.

Per numero di ristoranti Enna tra le prime 8 in Italia

In questa sezione, sono inseriti i ristoranti, bar e cinema. Ebbene, dal rapporto de Il Sole 24 Ore, la provincia di Enna è all’ottavo posto in classifica, segno che l’investimento da parte degli operatori commerciali c’è stato. D’altra parte, i ristoratori nell’Ennese si sono resi protagonisti di iniziative di promozione e di protesta, segno della vitalità della categoria.