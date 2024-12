Finanziaria, Lega, “ci sono 560 mila euro” 3 i Comuni beneficiari

“Il Governo regionale su proposta della deputazione della Lega ha portato alla provincia di Enna 560.000 euro”. Lo dice il commissario provinciale della Lega, Francesca Draià, commentando le risorse regionali che toccheranno tre Comuni, tra cui Valguarnera, di cui l’esponente politico è sindaco.

I soldi ai 3 Comuni

Nel dettaglio, il commissario della Lega sostiene che al Comune di Aidone, per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale, sono stati destinati di 50 mila di euro. Altri 50 mila circa al comune di Nicosia per la pavimentazione stradale nel tratto di innesto con la Sp 18 “fino alla rotonda posta a monte”.

Valguarnera avrà più risorse

80 mila euro a Valguarnera “per il completamento dei lavori e l’arredo del centro conferenze comunale”. E’ andata meglio al Comune della Draià che riceverà circa 70 mila euro al Comune di Valguarnera Caropepe per lavori di manutenzione sulla viabilità urbana.

La fetta più grossa al Libero consorzio

La fetta più grossa, circa 200 mila euro, andranno al Libero consorzio di Enna per gli interventi di manutenzione sulla strada provinciale 132 – SB 17 – Cerami-Buonfiglio (ex SB 4).

Soldi alle parrocchie

I soldi della Finanziaria saranno dirottati anche alla Chiesa, come assicura il commissario della Lega. “Alla Parrocchia di Maria SS. dell’Itria di Barrafranca per la sostituzione degli infissi dell’edificio di culto andranno 40 mila euro”, 50 mila alla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Pietraperzia per il restauro dei portoni laterali ed altri interventi, 20 mila euro alla Parrocchia “San Giuseppe” di Valguarnera per l’acquisto di arredi per la chiesa di San Liborio.