I Bambinelli in cera nella Regia Cappella Palatina

In mostra nella sacrestia della Regia Cappella Palatina diversi Bambinelli in cera, uno dei quali di fine 1700, provenienti soprattutto da alcuni paesi della Diocesi di Caltanissetta, di cui Calascibetta fa parte. Voluta e organizzata da don Maurizio Nicastro, giovane e intraprendente arciprete, la mostra mette insieme 15 Bambinelli, in prestito alla Chiesa xibetana da collezionisti privati.

Le opere d’arte

Vere opere d’arte, provenienti da Caltanissetta, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Villarosa e dalla chiesa San Martino di Corleone, quest’ultimo paese ha dato i natali all’arciprete che guida la Chiesa xibetana, potranno essere ammirati sino al prossimo 6 gennaio, festa dell’Epifania, quando a far visita ai

Bambinelli arriveranno da Caccamo anche gli zampognari.

Mostra fino al 6 gennaio

La mostra, impreziosita da piccoli Presepi artigianali, realizzati dal diacono Nino Folisi, potrà essere visitata sino al prossimo 6 gennaio, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.