Dalla Regione un assegno in bianco per l’Autodromo in liquidazione

La Finanziaria regionale è stata approvata e i nostri due deputati regionali (Lantieri e Venezia) si sono dati parecchio da fare per il nostro territorio e questo bisogna riconoscerlo. Ora, lungi dal voler ritornare sull’uso distorto del potere legislativo allorquando si sostituisce a quello amministrativo nell’individuare con “nome e cognome” gli interventi da finanziare, ciò che stona rispetto ai numerosi finanziamenti che

arriveranno nel 2025 è il contributo di euro 450 mila a favore del Consorzio Autodromo di Pergusa.

Ente in liquidazione

Ci incuriosisce non poco sapere come si possa concedere un contributo così importante per un ente che è stato posto in liquidazione e che, a norma del codice civile, dovrà essere cancellato dal registro delle imprese a cura del commissario liquidatore. Peraltro, lo scioglimento del Consorzio non è avvenuto per cause finanziarie, tali da giustificare un siffatto soccorso regionale, ma per il semplice decorso del tempo prefissato per la durata del contratto.

L’assegno in bianco

A meno che, il contributo che l’ARS ha stanziato ha il valore di un assegno in bianco in attesa che le Istituzioni locali decidano cosa e come fare per dotare l’autodromo di un’adeguata governance. Ad oggi, infatti, a fronte di un’iniziativa dei gruppi di opposizione al Comune di Enna, di cui non si conosce ancora molto, si registra l’assenza di concrete proposte progettuali sia del Sindaco di Enna che del Commissario del Libero Consorzio comunale.

I soldi per la Fondazione Lago di Pergusa

A questo punto gli assegni in bianco sono diventati due, visto che di quello già firmato dalla stessa Assemblea Regionale Siciliana (di euro 200 mila) a favore della costituenda Fondazione Lago di Pergusa si sono perse le tracce. In tale contesto, in cui il Giubileo del 2025 rappresenterà la “speranza” anche per i nostri amministratori locali, non si può chiedere al Vice Presidente dell’ARS Lantieri, anche, di sostituirsi a scelte strategiche che sono e rimangono nella disponibilità della classe politica locale.