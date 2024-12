Capodanno senza eventi a Enna tra amarezza e ironia, “la città della gentilezza”

La mancanza di eventi nell’Ennese in coincidenza del Capodanno ha scatenato una marea di reazioni, specie tra i residenti del capoluogo. Come già evidenziato, il Sole 24 Ore relega l’intera provincia all’ultimo posto in tema di cultura e tempo libero, per cui tanti ennesi sono costretti a trovare altre località per un po’ di divertimento. Del resto, se nello stesso capoluogo l’unico cinema è chiuso la situazione, sotto questo aspetto, non è certamente allettante.

Capodanno in famiglia e con gli amici

L’unico Capodanno possibile è quello del cenone in famiglia per chi è, invece, più “trasgressivo”, ci sono i ristoranti che, nell’Ennese non mancano, anzi, sempre secondo il Sole 24 Ore, la provincia è all’ottavo posto in Italia.

L’ironia sui social, “città della gentilezza”

Amarezza e ironia sono i sentimenti più frequenti manifestati dagli ennesi in merito all’assenza di eventi. “Purtroppo Enna e in fase terminale nessuno si sforza a guarire la citta. Importante che Enna è la città della gentilezza. A mio parere è la città dei buchi sulla strada e la città sporca, che vergogna”. “Non è una novità” scrive un altro residente

“Nessuna amministrazione ha mai organizzato eventi”

Le critiche sono riservate all’amministrazione. “Ma è mai possibile che nessuna amministrazione di Enna sia capace di organizzare eventi? Piccoli paesini organizzano tanti eventi e Enna niente. Abbiamo un Belvedere così spazioso… Ma porca miseria. È ideale per organizzare sagre, mercatini di Natale, fiere. La politica è completamente disinteressata della sua città. Di cosa parlano quando si riuniscono? Niente cinema, nessun evento Questa è la città della gentilezza….. Dove regna potente il quasi nulla”.

“Agli amministratori piace andare in altre città”

“Agli Amministratori piace spostarsi in altre città, quindi a Enna tutto silenzioso, e chi ne subisce le conseguenze sono i cittadini. Amministratori la prossima volta fatevi eleggere in altre città”.

“Per fortuna non vivo a Enna”

Ci sono altri commenti più sapidi, come quello di un ennese che vive altrove. “Per fortuna che abito a Torino”.

Il palatenda

“C’era una volta un palatenda zona MonteSalvo dove la gente si divertiva gratuitamente e proprio per questo motivo fu eliminato…tanta amarezza”