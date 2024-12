Provincia con più ristoranti, Cna, “frenati da crisi idrica, viabilità e Salvini”

La provincia di Enna è all’ottavo posto in Italia per numero di ristoranti. E’ quanto emerge nella classifica de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita che, in fatto di tempo libero e cultura, relega la provincia di Enna all’ultimo posto. La nota lieta sono i ristoranti che hanno un ranking elevato. Ne abbiamo parlato con Tommaso Scavuzzo , presidente dei Ristoratori di CNA Enna.

Insomma, il Sole 24 Ore dice che siete uno dei motori della città

Certo ma facciamo i conti con delle criticità molto importanti: la chiusura dello svincolo autostradale, che si protrae da anni, ha arrecato un danno molto importante a causa delle decine di disdette dovute al fatto che molti turisti si perdevano e quindi non riuscivano a raggiungere i ristoranti.

Quali sono le altre?

La chiusura del castello, ha costretto tanti tour operator a dirottare su altre zone i turisti poiché il più importante sito turistico era inaccessibile. La crisi idrica, ha costretto molti di noi a fare i salti mortali sia dal punto di vista economico che di stress mentale e, da ultimo, il decreto Salvini costringe a non vendere più neanche il classico calice di vino a pasto . Anche questo un danno economico che sommato agli altri danni fa la differenza sugli incassi giornalieri.

Quale è il rapporto con le istituzioni?

Dimenticavo: a causa della nevicata degli scorsi giorni molti ospiti hanno disdetto , ma fortunatamente il sistema viabilità ha funzionato benissimo . Nonostante tutto noi ci siamo e continuiamo ad investire nel nostro territorio. Nonostante l’assenza totale di molte istituzioni . Sappiamo bene che il futuro di questa area interna dipende dalla nostra resilienza. Una caratteristica, questa che chi come noi, vive in montagna conosce bene