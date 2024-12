Enna ultima per cultura, per vedere un film bisogna andare a Leonforte

Non c’è ormai nemmeno una sala dove poter vedere un buon film che, in pieno periodo di feste, è sempre un’ottima idea.

L’unico cinema a Enna è chiuso

E se per il Sole 24 Ore, nella classifica sulla Qualità della vita relativamente alla sezione Cultura e Tempo libero, Enna è ultima, in 107esima posizione un motivo deve esserci.

L’unico cinema presente in città è chiuso, non ci sono notizia certe sulla sua riapertura e così gli appassionati del grande schermo, residente ad Enna, sono costretti ad “emigrare” in altri Comuni, che hanno la fortuna di avere una sala.

La Grande ambizione, il film su Berlinguer

Nelle ore scorse, il consigliere comunale del Pd, Marco Greco, ha rilanciato sulla sua pagina social la visione de La Grande ambizione, il film che narra la storia dello storico segretario del Partito comunista italiano, Enrico Berlinguer ma limitata al periodo tra il 1973 al 1978.

Greco (Pd), “vediamolo a Leonforte”

Una pellicola uscita il 31 ottobre ma mai vista a Enna, del resto senza sala non è che possibile proiettarla su un muro, come nel film premio Oscar Cinema Paradiso, e così l’esponente politico del Pd ha lanciato l’appello a recarsi a Leonforte.

“A causa della prolungata chiusura dell’unico – dice Marco Greco, consigliere comunale del Pd di Enna – cinema in città, tante e tanti ennesi non hanno potuto vedere “La grande ambizione”, un film straordinario che ripercorre le vicende politiche di un uomo ancor più straordinario. Per chi volesse domani (sabato 28 dicembre) alle 15:00 il film verrà proiettato al Cinevolution di Leonforte, a 20 minuti di strada da Enna, grazie all’iniziativa dei Giovani Democratici – Leonforte ed al prezzo più che popolare di 3 euro. Penso sia una buona occasione per fare una gita fuori porta diversa dalla passeggiata all’outlet”