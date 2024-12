Visita della Protezione civile nella Casa di riposo

Una ventata di allegria e divertimento per gli ospiti della Casa di riposo, Maria Santissima della Visitazione, che hanno accolto con gioia la visita di fine anno dei volontari dell’Ente corpo Protezione Civile di Enna.

L’attesa degli anziani

I vecchietti attendevano con ansia l’arrivo dell’allegra brigata, già pronti, seduti nella sala ricreativa, per potere trascorrere, insieme ai ragazzi qualche ora di svago. A ricevere i volontari, il responsabile della struttura, Salvatore Costa che si era reso disponibile per organizzare il pomeriggio e ha accolto il gruppo con grande cordialità. Questa attività si inquadra in una serie di iniziative che l’Ente Corpo ha promosso in favore delle persone fragili.

Battaglia, “che gioia vederli felici”

“Siamo contenti di essere stati impegnati in un’attività tesa a rendere felici i più deboli” – ha detto il direttore dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna, Alessandro Battaglia. “Siamo così assorbiti dalle tante richieste del quotidiano da parte della popolazione che, spesso, perdiamo di vista la vera natura dell’associazione, quella solidale” – dice Giuseppe Vallone, presidente dell’associazione di protezione civile. I volontari hanno organizzato una lunga e apprezzata tombola con gli ospiti della casa di riposo e hanno donato loro, oltre che i premi della tombola, un plaid a ciascuno che gli anziani hanno molto apprezzato. E poi tutti insieme, giovani e meno giovani, hanno fatto merenda con le tradizionali “sfinci” preparate dallo staff di cucina della casa di riposo. “I vecchietti non volevano lasciarci andare– hanno detto i volontari – Erano così felici di avere trascorso un pomeriggio con noi che, sicuramente, torneremo a trovarli”