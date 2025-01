Festa di matrimonio al Neglia ed il teatro diventa una discoteca

Canti, balli e divertimento in una festa da matrimonio ad Enna. Gli sposi hanno scelto il teatro comunale Francesco Paolo Neglia come location per trascorrere in compagnia di parenti ed amici ed è capitato nella notte del 31 dicembre, per cui proprio qui, contestualmente, hanno brindato al nuovo anno come se fossero in una discoteca.

Le autorizzazioni

Gli organizzatori hanno ottenuto le autorizzazioni dal Comune per poter celebrare la festa e naturalmente per fare spazio agli ospiti sono state smontate le sedie, del resto sarebbe stato impossibile ballare o spostarsi liberamente dentro il teatro comunale, gustando una fetta di torta e sorseggiando spumante e champagne. Per garantire le condizioni di sicurezza del locale sono stati presi degli accorgimenti in modo che il pavimento non venisse danneggiato.

Il dibattito in città

La notizia ha fatto il giro della città nel volgere di poco tempo e sono state sollevate perplessità su quest’uso del teatro.