Il caso don Rugolo e la storia di Antonio Messina su Rete 4

Sarà ospite della trasmissione Zona Bianca di Rete 4 Antonio Messina, l’archeologo ennese dalla cui denuncia per abusi sessuali è nata l’inchiesta della Procura di Enna sfociata con la condanna a 4 anni e 6 mesi, in primo grado, nei confronti del sacerdote Giuseppe Rugolo.

La richiesta di dimissioni di Gisana

Messina, difeso dall’avvocato Eleanna Parasiliti Molica, dal giorno della sentenza, invoca la rimozione del vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, che, nelle settimane scorse, ha ricevuto, insieme al vicario giudiziale, Vincenzo Murgano, un avviso di conclusioni indagini da parte della Procura di Enna, dopo un esposto di Messina, con l’accusa di falsa testimonianza, per via delle loro dichiarazioni nel corso del processo al Tribunale di Enna.

Caso nazionale

La storia di Messina ha assunto una ribalta nazionale, è stato recentemente intervistato dal quotidiano La Stampa ed in questa circostanza ha lanciato un appello al papa Francesco perché rimuova il vescovo dalla Diocesi. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici del Tribunale di Enna, in merito alla posizione dell’altro prelato, non imputato nel procedimento, ha evidenziato delle omissioni. Messina fa parte del Movimento “Non accetto prediche da chi copre un abuso” che ha criticato la partecipazione di Gisana al Giubileo

ordinario dell’Anno Santo 2025, nella Basilica Cattedrale di Piazza Armerina.