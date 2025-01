Ancipa, 8 milioni di metri cubi d’acqua, Mdt, “poi servirà altra neve o pioggia”

Ha raggiunto la quota di 8 milioni di metri cubi d’acqua la diga Ancipa secondo i calcoli compiuti dal Movimento per la difesa del territorio che, ormai, è una sorta di Cassazione sulla situazione dell’invaso.

Gli studi del Mdt

Secondo il Mdt il merito è da attribuire allo scioglimento della neve che si è accumulata in queste settimane anche se “ad un ritmo molto inferiore, come si può vedere dal cambio di pendenza della curva di volume” spiega il presidente, Fabio Bruno.

Dagli studi compiuti dal Movimento si evince che, rispetto alla settimana scorsa in cui si sono accumulati nella diga circa mezzo milione di metri cubi d’acqua al giorno, in questa che sta per chiudersi la quantità si è più che dimezzata, circa 200 mila, sempre al giorno.

La frenata

“Lo scioglimento delle nevi continuerà -spiegano dal Mdt – a contribuire per almeno un’altra settimana, poi occorrerà altra pioggia o neve per ulteriori incrementi di volume. Alla diminuzione di volume accumulato contribuisce ovviamente anche l’incremento di erogazione a partire dal primo di gennaio. Difficile stimare al momento l’erogazione effettiva ma probabilmente è maggiore di quella dichiarata, appena sarà possibile pubblicheremo anche questo dato”.

“Non siamo fuori pericolo”

Per il Mdt, il volume di acqua attuale è praticamente lo stesso di quello di aprile dello scorso anno, consumato in sette mesi anche se “è vero che i volumi erogati erano maggiori, ma erano già iniziati i primi tagli e da metà giugno è iniziata l’austerità”.

La morale della favola è che “non siamo ancora fuori pericolo, servono ulteriori piogge ed è necessaria una gestione oculata della risorsa da parte del fornitore e degli enti preposti al controllo” dicono dal Mdt.