Tensioni nel Pd, Venezia “lascia la segreteria”

Terremoto nel Partito democratico con le dimissioni dalla segreteria regionale da parte del deputato Ars Fabio Venezia. Lo assicura a ViviEnna una fonte autorevole dei Dem: la decisione del vicecapogruppo del partito ed ex sindaco di Troina è legata alle polemiche successive all’azione del segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che ha inviato un esposto ai magistrati per denunciare presunte violazioni di leggi nel procedimento relativo all’approvazione della Finanziaria.

La vicenda

Sotto i riflettori di Barbagallo ci sarebbe il tesoretto di circa 1 milione di euro affidato a ciascun deputato Ars che lo ha speso nel proprio territorio e secondo quanto scrive Il Giornale di Sicilia questa procedura, su cui vi sarebbe stata una convergenza tra Centrodestra, Pd e M5S, non è piaciuta alla segretaria nazionale Elly Schlein.

Le tensioni e l’uscita di Venezia

Da qui, l’uscita di Barbagallo che ha irritato parte del Pd e secondo quanto riportato dall’Ansa si sono riaccese le tensioni dentro i Dem, tra l’ala Schlein, di cui è esponente Barbagallo, e quella che fa capo a Bonaccini in ottica congressuale. E Fabio Venezia avrebbe, così, deciso di staccare la spina, preferendo uscire dalla segreteria. Le parti si ritroveranno l’11 gennaio, giorno in cui si dovrebbe riunire l’Assemblea regionale del Pd per affrontare il regolamento congressuale.