Musei chiusi, Venezia, “e l’assessore parla di destagionalizzazione”

Ha creato scalpore la notizia della chiusura nella giornata del Capodanno e delle domeniche di gennaio dei principali musei dell’Ennese: tra questi il museo regionale Varisano di Enna, il museo archeologico di Aidone , dove è custodita la Venere di Morgantina , la stessa area archeologica di Morgantina, il museo di Palazzo Trigona a Piazza Armerina.

Affondo di Venezia all’assessore regionale Amata

“E tutto questo accade mentre l’Assessore regionale del turismo parla di destagionalizzazione” dice il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, che ha presentato una interrogazione parlamentare per chiedere all’assessore “chiarimenti urgenti e un intervento concreto al fine di rimediare a questa incresciosa e paradossale situazione”.

La gestione dei Beni culturali

Più in generale, il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, contesta la gestione dei siti culturali siciliani, peraltro in concomitanza con l’anno di Agrigento Capitale italiana della cultura.

“Anziché programmare – dice Venezia – in anticipo le aperture di parchi e musei per dare la possibilità a tour operator e guide turistiche di organizzare per tempo le visite, è stato comunicato nei giorni scorsi che nel giorno di Capodanno e nelle domeniche del mese di gennaio (tranne il 5 gennaio) il Museo regionale Varisano di Enna, il Museo archeologico di Aidone, l’Area archeologica di Morgantina e il Museo di Palazzo Trigona a Piazza Armerina resteranno chiusi”