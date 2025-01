Musei chiusi e prezzo degli biglietto aumentato

di Pierelisa Rizzo

Musei e siti archeologici chiusi per capodanno e nelle prossime domeniche di gennaio. I turisti in visita ad Enna, Piazza Armerina ed Aidone, il primo dell’anno, hanno trovato le porte sbarrate di musei e siti di interesse archeologico .

I musei chiusi

Tra questi il museo regionale Varisano di Enna, il museo archeologico di Aidone , dove è custodita la Venere di Morgantina , la stessa area archeologica di Morgantina, il museo di Palazzo Trigona a Piazza Armerina. L’unico sito aperto, sia a capodanno che le prossime domeniche, rimane villa Romana del Casale con ingresso alle 9 e chiusura alle 17. Gli orari della apertura di musei e siti vengono programmati, di mese in mese, dalla direzione del Parco archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale.

L’aumento dei costi degli biglietto

Da qualche giorno i biglietti di ingresso di siti e musei regionali sono stati aumentati di un paio di euro. “ So che non è un bel segnale – dice il direttore del parco, Carmelo Nicotra – Ma abbiamo dovuto fare una scelta perchè i custodi sono sotto dimensionati e, per contratto, possono lavorare solo un terzo delle festività, limite che hanno abbondantemente superato . Tra l’altro, dai dati in nostro possesso degli scorsi anni, l’affluenza nel giorno di capodanno non meritava l’apertura mentre, invece, ci riserviamo così la possibilità di aprire nei mesi di grande affluenza turistica, compreso pasquetta e ferragosto “.

La guida

“Queste chiusure, di cui certamente comprendiamo le ragioni ma che non possiamo accettare, vanificano il grande impegno del territorio per la promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico che si concretizza nelle numerose attività promosse durante l’anno non senza difficolta dalle associazioni. Tra l’altro coincidono con l’aumento, dal 1 gennaio del costo dei biglietti d’ingresso nei siti regionali, un aumento ingiustificato se, contestualmente , come nel territorio ennese i servizi diminuiscono – dice l’archeologa e guida turistica Serena Raffiotta – Inoltre confliggono con il tentativo di destagionalizzare il turismo in Sicilia, obiettivo a cui l’assessorato regionale al turismo negli ultimi mesi sta puntando senza tenere conto, evidentemente, delle difficoltà dell’assessorato ai Beni Culturali a garantire le aperture dei siti culturali soprattutto in bassa stagione”.