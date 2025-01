Carcere, stop ad abiti firmati, farina, babà ed altri cibi per i detenuti

Entrerà a breve in vigore nel carcere Bodenza di Enna la circolare del Provveditore regionale, risalente al novembre scorso che impone delle restrizioni per l’ingresso o la vendita di determinati generi alimentari e capi di abbigliamento.

Tensione nel carcere di Siracusa

Una disposizione che sta creando molte tensioni, come nel carcere di Siracusa, dove i detenuti hanno inscenato proteste tali da mettere in allarme il personale della Polizia penitenziaria, al punto che l’incontro tra gli agenti ed il nuovo direttore della struttura, Giuseppe Russo, è stato rinviato proprio perché la situazione è delicata.

Lo stop ad abiti griffati e generi alimentari

Ma quali sono queste prescrizioni? Intanto, “non sono ammessi capi di abbigliamento e scarpe griffate” dice il garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Siracusa, Giovanni Villari e la ragione consiste nel mantenere “una equità tra gli stessi detenuti” per evitare comparazioni tra detenuti facoltosi ed altri con scarse riserve economiche.

Niente gamberoni, babà, pasta sfoglia

E poi ci sono i generi alimentari e qui l’elenco è abbastanza vasto: fiale con aromi necessarie per la preparazione di dolci, farine di ogni tipo, lievito di birra e per dolci, pasta sfoglia, vanillina, zucchero a velo, birra, vino bianco e rosso in piccoli brik, carta da imballaggio, colla tipo Vinavil, nastro adesivo e di imballaggio, riviste legate a scommesse, crema adesiva per protesi dentale, i babà, gamberi e gamberoni, scampi, sigarette elettroniche, cuffie, creatina, palloni, palle da tennis, padelle oltre i 24 centimetri di diametro, così come le pentole, borotalco e ciprie, pollo allo spiedo.

Villari, “peggioramento delle condizioni”

Per il Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Siracusa questa scelta è penalizzante per i detenuti. “E’ una restrizione – racconta Villari – nei confronti dei detenuti ed invece di migliorare le condizioni di vita nelle carceri si sta cercando di appesantirla”.