Le Fiamme gialle a scuola per una lezione di sicurezza finanziaria

Una lezione di sicurezza finanziaria è stata impartita agli studenti delle classi IV e V del Liceo Scientifico Statale “Pietro Farinato” di Enna dai militari delle Fiamme gialle di Enna. Tra i docenti, il comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Enna ed i neo ispettori recentemente entrati in servizio dopo il periodo di formazione triennale alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila.

I filmati sull’attività delle Fiamme gialle

I giovani hanno avuto modo di conoscere, anche mediante la riproduzione di alcuni filmati, le attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela del bilancio nazionale e comunitario, attraverso il contrasto all’evasione, nella lotta agli sprechi di denaro pubblico, a tutela degli interessi dei consumatori e dei mercati, mediante la lotta alla contraffazione, nonché a difesa della sicurezza pubblica e di soccorso in mare, in montagna e in occasione di emergenze di protezione civile, anche attraverso la componente Aeronavale e del Soccorso Alpino.

L’occasione è stata utile ai ragazzi per conoscere le modalità di accesso ai concorsi per l’arruolamento nei ruoli di ufficiale, ispettore, finanziere e finanziere atleta e orientarsi tra le diverse prospettive di formazione e impiego tra le fila del corpo.