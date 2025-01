Sanità, ispezione del Pd all’Umberto I di Enna

Il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, e la parlamentare nazionale dem, Stefania Marino, compiranno giovedì 9 gennaio alle 11 un’ispezione nell’ospedale Umberto I di Enna. Si tratta di una iniziativa su scala regionale organizzata dal Partito democratico che interesserà tutti le strutture ospedaliere dei capoluoghi di provincia.

Le condizioni della sanità

Il Pd Sicilia denuncia la mancanza di adeguati investimenti, sia in ambito nazionale che regionale, la mancanza di personale, di posti letto, di una sanità territoriale che possa evitare l’ingolfamento delle strutture sanitarie. “Continuiamo a farlo e per questa ragione – si legge nella nota del Pd – avviamo un viaggio nella sanità regionale partendo proprio dalla trincea dei pronto soccorso dell’isola dove giorno 9 e 10 le nostre e i nostri parlamentari nazionali e regionali si recheranno per raccogliere le richieste e le denunce dei pazienti e del personale sanitario”

La carenza di medici

In merito alla situazione ennese, tra le maggiori criticità, come in altre realtà dell’isola, c’è certamente la carenza cronica di medici che porta, come conseguenza, a lunghissime liste di attesa. “Operatori sanitari e pazienti sono abbandonati a loro stessi mentre Schifani rilascia comunicato stampa e organizza show inutili” spiegano dal Pd.