Leonforte gemellata con Paranà, spente 34 candeline

Ricorre il 34esimo anno del gemellaggio tra Leonforte e Paranà, città argentina. Il sindaco del Comune dell’Ennese, Piero Livolsi, ha scritto una lettera al sindaco della comunità argentina, al vicesindaco, al presidente del Consiglio comunale ed al Console generale d’Italia.

La lettera di Livolsi

“Lo scambio culturale fra le nostre comunità – si legge in un passaggio della lettera del sindaco di Leonforte – che si ripete ogni anno ha una grande importanza e un significato formativo molto rilevante, l’esperienza del Gemellaggio è cultura, è conoscere, è condivisione. Senza il lavoro e l’impegno dei nostri rispettivi Comitati tutto questo non sarebbe stato possibile, ecco perché voglio esprimere a nome dei cittadini Leonfortesi dell’oggi ma anche a nome di tutti coloro che in questi decenni hanno creato questo dono alle nostre Comunità”.

Dalla città argentina una lettera indirizzata al sindaco di Leonforte è arrivata da Rosario Romero, presidente Municipale della città di Paraná

“In questa occasione così speciale, desidero – si legge nella lettera – porgere un cordiale saluto all’intera comunità di Leonforte e alla Regione Sicilia, Italia; nonché ai concittadini che risiedono in Paraná, discendenti degli emigranti leonfortesi e delle Famiglie Siciliane del Paraná, e all’intera comunità italiana residente nella nostra città, per mantenere vivi gli usi e i costumi ereditati dai nostri avi. Il percorso iniziato trentaquattro anni fa è stato segnato dal lavoro congiunto di leonfortensi e paranaensi, discendenti di siciliani, che hanno promosso diverse attività culturali e ricreative, rafforzando giorno dopo giorno lo spirito di solidarietà e cooperazione che caratterizza questo gemellaggio”.