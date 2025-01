Leonforte è colta, nominata Città che legge

Leonforte ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” dal Centro per il libro e la lettura in accordo con l’Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani a quelle Amministrazioni comunali che promuovono la lettura sul proprio territorio attraverso iniziative pubbliche.

L’assessore alla Cultura

“Titolo che ci riempie di orgoglio e soddisfazione, riconoscimento che sottolinea la vivacità culturale del nostro paese e l’impegno di questa amministrazione nel valorizzare la lettura quale strumento di crescita del singolo e della comunità”. Afferma l’assessore alla cultura Sabrina La Ferrara. Alla città di Leonforte è stato riconosciuto l’impegno nel sostenere la crescita socio-culturale della comunità attraverso la diffusione della lettura come valore condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Il sindaco di Leonforte

Soddisfatto il sindaco Piero Livolsi: “Una Città che legge è una città virtuosa, densa di valori per l’intera comunità. Leonforte “Città che legge” rappresenta un riconoscimento per comunità tutta ed attesta il lavoro svolto dal questa Amministrazione in merito alle politiche culturali, a meno di due anni dal nostro insediamento. Essere tra i circa 700 comuni italiani ad avere ottenuto la qualifica per il triennio 2024-2025-2026 consentirà la partecipazione ai bandi di finanziamento “Città che legge” pubblicati annualmente dal Centro”.

I ringraziamenti

“Voglio ringraziare chi ha creduto nel progetto e ha sottoscritto il Patto per la lettura, conclude l’assessore La Ferrara, creando la rete che ci ha permesso il conseguimento del titolo. Istituto di istruzione superiore E. Medi; istituto comprensivo Dante Alighieri; Euno edizioni; Libreria Mecenate; Biblioteca comunale; Ecomuseo Branciforti; Emilio Barbera (direttore artistico sezione letteraria del Premio Città di Leonforte); Associazione Culturale APS Amici della Festa del libro – Il sasso nello stagno; Associazione culturale “Granfonte” ;Equipe formative territoriali Sicilia; Centro studi francescani; Associazione “NCT Canovaccio” ; Associazione “TALIA spazio arte” ; Associazione “Comunità Puzzle”