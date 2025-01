“Non il Solito Natale”: emozioni e riflessioni andati in scena all’Istituto Citelli di Regalbuto

Regalbuto – Il 16 dicembre 2024, il Cine Teatro Urania di Regalbuto ha ospitato l’Istituto Citelli in una serata ricca di emozioni, riflessioni e sorprese con lo spettacolo “Non il Solito Natale”, realizzato da alcuni studenti sotto la sapiente direzione del professore Sandro Rossino e della prof.ssa Palma Bevacqua.

In un’atmosfera surreale, il palco ha preso vita con una rappresentazione che ha saputo mescolare momenti di profonda introspezione e leggerezza, creando un’esperienza coinvolgente per il pubblico. Il Natale è stato visto attraverso la lente delle emozioni e delle sensazioni degli studenti, rivelando sfumature intime e spesso nascoste, ma anche i lati più giocosi e ironici. Un Natale diverso, ma anche più vicino alla realtà vissuta da ciascuno.

Allo spettacolo ha assistito una rappresentanza dell’amministrazione comunale che ha sottolineato l’importanza dell’evento e l’attenzione che l’Istituto Citelli dedica al dialogo con la comunità locale.

Uno dei momenti più emozionanti è stato l’esibizione di una studentessa dotata di straordinarie doti canore. La sua voce intensa e vibrante ha rapito il pubblico, aggiungendo un tocco di magia alla serata, che ha visto applausi scroscianti e sincera ammirazione per la sua performance.

Il successo di questa rappresentazione teatrale è solo l’ultimo capitolo di una tradizione che l’Istituto Citelli porta avanti con orgoglio, valorizzando ogni anno il talento dei suoi studenti. Lo spettacolo ha dimostrato ancora una volta l’impegno della scuola nell’offrire spazi di espressione artistica, contribuendo al panorama culturale della città di Regalbuto.

“Non il solito Natale” non è stato solo uno spettacolo teatrale, ma un viaggio emozionale che ha coinvolto in modo attivo tutti i presenti, creando una connessione profonda tra gli studenti, i docenti e il pubblico. Un evento che, senza dubbio, rimarrà nel cuore di chi ha avuto il privilegio di viverlo, un Natale speciale che ha saputo regalare qualcosa di veramente unico.