Asili nido, più ore di lavoro a Piazza Armerina

Più ore di lavoro negli asili nido Schillaci e Canali, per migliorare la condizione degli operatori e dare l’opportunità, al tempo stesso, ai genitori dei piccoli di gestire meglio le proprie giornate lavorative. E’ quanto emerge in una nota diffusa dal sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata e dall’assessore alle Politiche sociali Giuseppe Capizzi.

Il fondo nazionale

La giunta ha utilizzato il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione, ampliando l’attività e sostenendo i costi di gestione degli asili. “Per l’asilo Schillaci – spiega l’assessore Capizzi – è prevista l’implementazione delle ore lavorative per dieci educatori professionali, uno dei quali con funzioni di coordinatore, per tre ore ciascuno settimanali; e tre Ausiliari, di cui uno addetto alla cucina, per tre ore ciascuno settimanali. Il totale, per ciascun operatore, sale a 27,5 ore settimanali. Questo consente l’estensione dell’orario di apertura dalle 7.30 alle 14.30. Ce lo chiedono le famiglie”.

Capizzi, “per un totale di 150 ore”

Al tempo stesso, spiega ancora l’assessore, nella staccata dei Canali è “prevista l’implementazione delle ore del coordinatore, per un totale di 150 ore. “Inoltre viene incrementato l’orario per due educatori professionali, con un totale di 27,5 ore ciascuno settimanali, pari a quelle dei due ausiliari, uno dei quali addetto alla cucina. In questo caso – sottolinea ancora l’assessore – l’apertura è dalle 8 alle 14”. Anche in questo caso a chiederlo erano state le famiglie.

Il sindaco

“Desidero esprimere grande soddisfazione – spiega il sindaco Cammarata -. Ringraziamo per il lavoro svolto gli uffici del terzo settore Servizi sociali, in particolare il dirigente, dottore Giuseppe Notaro, e la dottoressa Roberta Marino. Era tanto tempo che le famiglie ci chiedevano di intervenire per aumentare l’orario di apertura. I nostri interventi non si fermano qui”.

“Come sempre – conclude Capizzi – si lavora incessantemente, giorno dopo giorno, portando atti e azioni concrete per tutte le fasce e le esigenze della popolazione, senza perdersi in inutili polemiche, atti e chiacchiere”.