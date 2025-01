Digitalizzazione, Valguarnera perde fondi per 115 mila euro

Il Comune di Valguarnera perde un finanziamento di 115 mila euro per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi. Un’occasione sprecata derivante dai fondi PNRR che sarebbe servita per facilitare e gestire con maggiore velocità le risorse ed i dati del Comune. Un servizio che nella pubblica amministrazione viene considerato di fondamentale importanza.

Il finanziamento

Il finanziamento erogato per la digitalizzazione dei dati di tutti i Comuni italiani era di 215 milioni di euro ed il Comune di Valguarnera, tramite ad un avviso pubblico del luglio 2022, era stato beneficiato, assieme a tantissimi altri, della somma di 115 mila euro. Tanto che nel febbraio 2024, dopo le formalità di rito, tramite determina del dirigente dell’ufficio tecnico, veniva incaricata con affidamento diretto la società “Immedia” di Reggio Calabria, con sede anche a Catania.

La scadenza

Tutti gli Enti beneficiati infatti, avevano 270 giorni per procedere alla contrattualizzazione del

fornitore e questi a sua volta ne aveva 365 dalla data dell’incarico, per completare l’attività. Nel novembre scorso, la doccia gelata. Il responsabile dell’ufficio tecnico ing. Giarratana, sempre tramite

determina, comunica con poche parole di rinunciare al finanziamento vista “l’impossibilità ad attivare i servizi richiesti” e che il dipartimento della Presidenza del Consiglio ha già preso atto della rinuncia. Nella

determina di Giarratana non viene però spiegato se l’inadempienza è in capo al Comune o alla società che doveva curare il servizio.