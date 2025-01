Festa del Patrono, 25 mila euro della Regione a Valguarnera

Il Comune di Valguarnera ha ricevuto dalla Regione 25 mila euro per la festa del Santo patrono San Cristoforo che si celebra il 25 agosto. A comunicarlo il vicesindaco Gianluca Arena di

Fratelli d’Italia.

Arena, “grazie al senatore Pogliese”

“Un ringraziamento particolare -sottolinea Arena- voglio tributarlo al sen. Salvo Pogliese e al capogruppo all’Ars Giorgio Assenza, il cui impegno è stato determinante per il raggiungimento di questo risultato. La promozione della festa del Santo patrono- arguisce- non rappresenta solo un’occasione per mantenere vive le nostre tradizioni ma genera anche un significativo indotto economico per gli esercenti e

la nostra comunità”. Arena esprime grande soddisfazione anche per un altro risultato raggiunto e relativo all’approvazione delle variazioni di bilancio da parte del Consiglio che permetteranno la riqualificazione del serbatoio nella zona di San Francesco, la cosiddetta “Vasca”, che necessita da tempo di un massiccio intervento.

Il gruppo di FdI di Valguarnera

“Questo obiettivo a lungo perseguito -conclude- raggiunto grazie al lavoro congiunto del gruppo di Fratelli d’Italia di Valguarnera, sottolinea come si tratti di un passo importante per la tutela del patrimonio storico e culturale della città. Dopo numerosi tentativi falliti da parte delle precedenti amministrazioni, l’attuale gruppo dirigente può oggi celebrare un traguardo significativo”.

I soldi alle parrocchie

Ben più consistente il contributo regionale alle parrocchie di Valguarnera (Chiesa Madre, parrocchia di San Giuseppe e parrocchia di San Francesco che hanno ottenuto circa 100 mila euro