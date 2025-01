Odissea dei migranti, Don Bosco, “inaccettabile”

“Il dramma vissuto dall’Ocean Viking, con a bordo 101 naufraghi, tra cui 23 minori non accompagnati, 7 bambini sotto i 12 anni e 23 donne, è assurdo e inaccettabile”. Lo afferma l’associazione Don Bosco 2000 di Piazza Armerina in merito alla vicenda della nave Ong che aveva chiesto un porto immediato per le pessime condizioni meteo marine. “La nave è stata costretta a navigare in condizioni estreme: onde alte fino a 3,5 metri, vento e freddo intenso. Nonostante l’emergenza e le richieste di un Punto di Sbarco (PoS) più vicino, è stato assegnato un porto lontanissimo come Taranto, obbligando l’equipaggio e i sopravvissuti a un viaggio estenuante e pericoloso”.

La denuncia e l’appello al Governo

“Come Associazione Don Bosco 2000, denunciamo con forza l’insensatezza di queste decisioni. In condizioni avverse, non si può accettare una scelta scellerata che assegna porti impossibili da raggiungere senza mettere a rischio la vita di persone già provate da sofferenze indicibili” spiegano gli esponenti dell’associazione Don Bosco 2000 che lancia un nuovo appello. “Facciamo appello al Governo e a quanti operano nel sistema di gestione delle emergenze affinché venga garantita un’assegnazione dei porti che tenga conto delle condizioni meteorologiche e dell’urgenza umanitaria. È necessario agire con responsabilità e umanità, perché non si tratta di numeri, ma di vite umane che meritano rispetto, protezione e un’accoglienza sicura”

Non possiamo permettere che il Mediterraneo si trasformi ancora una volta in un teatro di scelte inaccettabili. Il valore della vita umana deve essere il motore di ogni decisione politica.