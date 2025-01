L’impresa in Antartide di Federico, il papà, “vi racconto mio figlio”

Orgoglio in casa Scoto per l’impresa del figlio Federico, ennese, autore assieme a 16 ricercatori europei, lui unico italiano, dell’estrazione, dalle profondità gelate del Polo Sud, del ghiaccio più antico del mondo risalente a 1 milione e 200 mila anni fa.

La scoperta scientifica

Una scoperta di grande valenza scientifica che ha fatto il giro del mondo, che sarà oggetto di studio da parte dei maggiori scienziati del mondo e che aiuterà a capire non solo il passato ma anche il futuro climatico del nostro pianeta. Tema oggi di grandissima attualità. La missione è stata svolta nel luogo più sperduto del mondo, nell’Antartide, nell’estremo sud del pianeta, ove non vive alcun essere umano. La nazione più vicina è infatti la Nuova Zelanda, ad otto ore di volo.

Il papà è originario di Valguarnera, “emozionati per lui”

Vivo compiacimento per questo ragazzo ennese di soli 33 anni si è registrato in tutta la provincia ed in particolare a Valguarnera, paese d’origine dei genitori. Il papà Andrea, agronomo, già funzionario presso l’ex provincia di Enna ne è fiero. “Per Federico- ci racconta il papà- lo studio dei ghiacciai, del clima e dell’ambiente è stato sin da piccolo una grande passione. Noi genitori lo abbiamo aiutato ed

assecondato nel suo percorso trasmettendogli fiducia e serenità, il resto, sacrifici, passione, professionalità ed umiltà li ha acquisti da solo. Come famiglia, dobbiamo dirgli solo grazie per le grosse soddisfazioni che ci sta dando. Conoscevamo la caparbietà di Federico, adesso sapere che ha raggiunto l’obiettivo a cui teneva tanto, per noi è motivo di grande orgoglio ed emozione. Per tale risultato vogliamo esprimere anche un sentimento di gratitudine a tutti i docenti che nelle scuole di Enna e nelle università frequentate, hanno contribuito alla formazione professionale ed umana di Federico”.

Gli studi di Federico a Enna ed a Catania

Il ragazzo non è ancora in Italia, rientrerà a giorni e lo aspettano ad Enna familiari ed amici per

festeggiarlo. Chi è Federico Scoto: 33 anni, ha frequentato il Liceo scientifico di Enna prima di iscriversi in Scienze geofisiche presso l’Università di Catania, con successivo dottorato di ricerca in Scienze e

gestione dei cambiamenti climatici presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Durante il dottorato si è occupato principalmente dello studio dei ghiacciai e delle condizioni climatiche ed ambientali del pianeta.

I progetti di ricerca

Ha partecipato a tanti progetti di ricerca internazionale, l’ultimo dei quali, il più prestigioso, questo del Beyond Epica in Antartide, al quale hanno partecipato 16 ricercatori europei e il cui capofila è stata l’Italia, sotto la guida di Carlo Barbante docente e direttore dell’istituto di Scienze polari della Ca’ Foscari. Federico nella sua ancora giovane e brillante carriera ha partecipato a decine di spedizioni scientifiche in aree polari, sia in Artico che in Antartide nonché in aree alpine di alta quota. Ha contribuito pure in qualità di autore e co-autore ad oltre 20 articoli scientifici, pubblicati in riviste internazionali.