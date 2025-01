Sanità, consegnati i lavori per la Casa di Comunità di Leonforte

Sono stati consegnati i lavori per la Casa di comunità di Leonforte. L’importo dell’intervento finanziato dal PNRR è pari a € 1.654.369,46 e i lavori avranno una durata presumibile di giorni 390 naturali e consecutivi.

Il verbale

Il verbale, redatto per l’occasione, fornisce i dati completi della consegna: “L’ingegner Fabio Favazza, direttore dei lavori, alla presenza dell’architetto Giuseppe Armenio, in qualità di direttore dei Lavori per le opere architettoniche vincolate, dell’ingegner Maria Rindone, in qualità di Rup, di Ciro Viscuso, Direttore dell’U.O.C Servizio Tecnico, nonché R.U.A del PNRR, hanno consegnato i lavori alla ditta IMP.EL. s.r.l., rappresentata dal Antnio Niola per la realizzazione di una Casa di Comunità presso l’ex Ostetricia in Leonforte, volta a rendere più efficace ed efficiente la risposta sanitaria territoriale, rappresentando il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria.

La consegna

Alla consegna dei lavori ha presenziato anche tutto l’ufficio di direzione lavori composto dal direttore operativo e ispettore di cantiere Pietro Catalano e dal Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione: ingegner Gaetano Privitelli ”.