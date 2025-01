Basole danneggiate in via Roma, donna cade e si fa male

I residenti della zona del Passo Signore, in via Roma bassa, a Enna, lo dicevano da tempo che prima o poi sarebbe accaduto e così è stato: una donna è caduta per via di una delle basole danneggiate. La vittima è stata costretta a farsi medicare, come racconta una testimone a ViviEnna, ma, per fortuna, non ci sono state conseguenze gravi ma il problema resta.

La testimonianza

“Abbiamo già inviato segnalazioni al Comune ed alla Polizia municipale sulle condizioni di questo tratto di strada” spiega il testimone della vicenda, “solo che ancora non abbiamo visto nulla da parte del Comune”.

I danni alle auto

Oltre ai danni alle persone, ci sono quelli per le auto, infatti, i conducenti che percorrono il tratto spesso, per evitare le buche, ormai diventate delle piccole voragini, sterzano bruscamente, al punto “che vanno a sbattere con le ruote contro il marciapiede”. Per fortuna, non ci sono pedoni feriti per queste manovre ma il pericolo continua ad essere costante.