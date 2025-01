Allerta gialla per sabato ma sono già tanti i danni del maltempo

Miglioreranno le condizioni meteo nell’Ennese stando al bollettino della Protezione civile regionale per la giornata del 18 gennaio. E’ stata diramata l’allerta gialla per cui le condizioni dovrebbero decisamente migliorare tra poche ore ma è già iniziata la conta dei danni causati dalla pioggia e soprattutto dal vento.

I danni

Ad Enna, tanti gli alberi abbattuti mentre la via Catalano è stata chiusa con una ordinanza dal sindaco per il rischio frana. Inoltre, nelle ore scorse lo stesso Dipietro ha disposto “la chiusura al transito veicolare del tratto di Viale IV Novembre ricompreso tra il quadrivio Monte (altezza Bar Riccobene) sino all’intersezione con la Via Flora (piazza antistante la chiesa di San Sebastiano) e nella Via Duca d’Aosta”. Problemi in tutti gli altri Comuni, tra cui a Valguarnera dove un albero secolare è stato spezzato.

Pericoli sulla A19

Problemi di sicurezza anche sull’Autostrada A19 nel tratto tra Catenanuova e Catania, in entrambe le direzioni, per la presenza sulla carreggiata di alberi e pannelli. Sul posto ci sono le squadre dell’Anas.

45 interventi dei vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna, impegnati fin dalle prime ore del mattino, hanno tracciato un primo bilancio.

Automobilista salvato a Pergusa

Al momento sono 45 gl’ interventi effettuati su tutto il territorio provinciale. Prevalentemente si tratta di alberi sradicati dal vento, cartelloni pubblicitari divelti e coperture divelte.

É stato anche recuperato e tratto in salvo un automobilista rimasto in panne con la propria automobile a Pergusa.

I turni

“Proprio per fronteggiare questa emergenza il comando di Enna dalle ore 8 di questa mattina ha unificato i turni di servizio raddoppiando il personale in tutte le sedi del Comando” spiegano dal Comando dei pompieri di Enna.