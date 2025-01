Maltempo, rischio frana a Enna, chiusa una strada

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura al traffico pedonale e veicolare della via Ottavio Catalano in entrambi i sensi di marcia, dall’uscita del distributore Q8 fino all’incrocio della via Passione.

Rischio cedimento

Una decisione assunta per via delle condizioni del tratto, flagellato dalla pioggia, che fiancheggia la Villa Farina. Dalle informazioni fornite dal sindaco, questa porzione di strada è “ad alto rischio di cedimento del manto stradale a seguito della abbondanti piogge le quali, nelle prossime ore, saranno ancora più consistenti a seguito dell’ulteriore peggioramento delle condizioni meteo avverse previste”.

Protezione civile e vigili del fuoco

Al lavoro, ci sono, comunque il personale della Protezione civile ed i vigili del fuoco che stanno provvedendo a mettere in sicurezza gli alberi all’interno di Villa Farina.

“Tratti da sbarrare”

Nella stessa ordinanza, il sindaco di Enna ha previsto che “i tratti interdetti vengano sbarrati e transennati con l’apposizione della prescritta segnaletica”, inoltre in merito ai residenti possono “accedere nell’area interdetta transitando dalla strada di fronte la ex Vigorelli, percorrendo la Via Canalicchio nella quale, per l’occasione, si istituisce il doppio senso di marcia per raggiungere la via Ottavio Catalano”