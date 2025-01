Enna perde pezzi, cede un’altra strada, chiusa via San Nicola

Nuovo cedimento stradale ad Enna a causa del maltempo abbattutosi nella giornata di venerdì. Come annunciato dal Centro operativo comunale di Protezione Civile è stata disposta, con effetto immediato, “la chiusura al transito veicolare di Via S. Nicola a causa del cedimento stradale in prossimità di una botola”.

Le altre chiusure

Purtroppo, non è l’unico problema scoppiato in città, infatti, nella giornata di ieri il sindaco ha firmato un’ordinanza per la chiusura al transito veicolare “del tratto di Viale IV Novembre ricompreso tra il quadrivio Monte (altezza Bar Riccobene) sino all’intersezione con la Via Flora (piazza antistante la chiesa di San Sebastiano) e nella Via Duca d’Aosta”. E prima ancora c’è stata la la chiusura della via Ottavio Catalano in entrambi i sensi di marcia, dall’uscita del distributore Q8 fino all’incrocio della via Passione