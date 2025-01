Fiume d’acqua a Pergusa, Greco, “servono azioni immediate”

Il maltempo, come era risaputo, ha creato un pericoloso fiume d’acqua sulla via principale del villaggio Pergusa. In un video, il consigliere comunale del Pd di Enna, Marco Greco, ha testimoniato le condizioni della strada che collega Enna con Piazza Armerina.

La denuncia di Greco

“Questi sono gli effetti di anni di cementificazione incontrollata – dice Marco Greco – e di un sistema fognario e di canalizzazione delle acque vecchio e inadeguato. Il corso naturale dell’acqua verso il lago è interrotto da strade, stradelle e piazzole. Il risultato è un lago sempre più asciutto in inverno (basta fare il paragone guardando una foto di qualche inverno fa), che si seccherà del tutto in estate, e strade e vie che ad ogni acquazzone diventano pericolosissime”.

La proposta

“La questione della corretta canalizzazione delle acque a Pergusa non è più rinviabile: la prossima amministrazione dovrà farsi carico di affrontarla quale priorità assoluta nella programmazione politica del Governo della città” chiosa Greco.