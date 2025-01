Caos viabilità, fango sulle strade, la Sp62 appena asfaltata è già devastata

E’ davvero in tilt la viabilità nell’Ennese, anche se non sembra più essere una notizia, per via della pioggia che ha reso impraticabili alcune strade. La Sp 62, come segnalatoci da un lettore di ViviEnna, che, in parte collega lo svincolo di Mulinello alla Statale 192, è disastrata e pensare che è stata asfaltata appena 15 giorni fa.

La testimonianza

“Avendo messo pochissimo asfalto senza la scarificazione, questo è il risultato. Si è staccato tutto alla prima pioggia e come potete vedere l’asfalto vecchio è ricomparso. Una vergogna totale” riferisce il lettore.

Fango sulle strade, ecco dove

Un pezzo della Statale 192, nella zona industriale del Dittaino, resta chiusa per la presenza massiccia di fango ma fino a quando le condizioni del tempo non saranno buone ci sarà poco da fare, insomma bisogna sperare che non piova per consentire ai tecnici di rimuovere tutta quella melma. Il fango si presenta anche nelle strade interne al Dittaino ed anche qui sarà complicato, per le stesse ragioni, toglierlo. Per raggiungere Enna dallo svincolo di Mulinello si procede sulla Sp65 ma occorre procedere con la massima prudenza perché, anche qui, c’è fango.