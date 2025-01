Automobilisti tratti in salvo, 192 chiusa, fango sulla Sp 63, macchina si ribalta sulla 117 bis

Il maltempo ha lacerato, come era prevedibile, le fragilissime strade dell’Ennese, tra le peggiori della Sicilia, che, di per se, non è messa per nulla bene in Italia.

Tratto della 192 chiuso, salvati alcuni automobilisti

L’esondazione del Dittaino ha causato l’allagamento di un buon pezzo di strada della Statale 192, in particolare nel tratto a cominciare dalla Sp4 fino allo svincolo di Mulinello della A19. Questa porzione è stata chiusa al traffico ed ieri sera i soccorritori, tra cui la Polizia stradale, i vigili del fuoco e la Protezione civile, hanno tratto in salvo diversi automobilisti rimasti intrappolati nei loro veicoli, sommersi dall’acqua, arrivata quasi all’altezza dei finestrini. E’ stato fatto venire un autobus di un’azienda privata per portare a casa le vittime che, di certo, non dimenticheranno mai una giornata come quella trascorsa ieri.

Fango sulla Sp 63

C’era, comunque, l’allerta rossa e tutti i sindaci dell’Ennese, oltre a firmare le ordinanze di chiusura delle scuole, hanno raccomandato prudenza negli spostamenti, specie tra un Comune e l’altro.

In pessime condizioni, perché coperto di fango il tratto dallo svincolo di Mulinello che si interseca poi sulla Sp 63, la strada che consente poi di raggiungere Enna. Sono in corso i sopralluoghi da parte della Polizia stradale per verificare se è possibile far transitare i mezzi, altrimenti si dovrà chiudere.

Incidente sulla 117 bis, macchina si ribalta

In mattinata, sulla Statale 117 bis, in prossimità del bivio Furma, si è verificato un incidente stradale autonomo. Per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, una macchina si è ribaltata ma, a quanto pare, il conducente non avrebbe riportato gravi lesioni.