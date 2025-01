Esonda il Dittaino, allagamenti e fango sulle strade

E’ esondato il fiume Dittaino per via del maltempo che si è abbattuto nella giornata di oggi nell’Ennese. La conseguenza è che sulla Statale 192 si sono creati degli allagamenti mentre in altri tratti ci sono tracce di fango.

L’appello della Prefettura

“Al riguardo, si segnalano elevate criticità nella zona della valle del Dittaino a seguito dell’esondazione del fiume Dittaino e si raccomanda di astenersi dal raggiungere la zona interessata” spiegano dalla Prefettura di Enna che ha invitato a non spostarsi con i mezzi in quel tratto.

Fango a Mulinello

Problemi di viabilità anche dallo svincolo di Mulinello sulla A19 in direzione della Sp 62 dove si registra la presenza di fango. Sulla A19 per fortuna non ci sono allagamenti ma in più punti ci sono pezzi di arbusti e cartelli portati delle forti folate di vento. La chiusura dell’Outlet Village, per l’allerta rossa, ha contribuito molto nella sicurezza lungo l’autostrada.