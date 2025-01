L’Enna non sa più vincere, pari con l’Igea al Gaeta

L’ultimo successo dell’Enna risale al primo dicembre del 2024 quando i gialloverdi si imposero in trasferta sulla Vibonese. Quella di oggi sarebbe potuta essere la partita del ritorno alla vittoria ma è arrivato un pareggio, questa volta, però, ricco di gol, 2-2, che ha scosso il pubblico del Gaeta, abituato alla sterilità offensiva dell’Enna. Ha esordito il nuovo acquisto, l’attaccante Di Piedi, mandato in campo da Pagana al 17esimo del secondo tempo ma la punta non è riuscita a segnare la sua prima rete.

La cronaca

A passare subito in vantaggio sono gli ospiti, al terzo minuto con Trombino ma dura poco, infatti dopo due minuti a pareggiare è Aperi. L’Igea è tornata avanti al 23esimo con Currò, poi nel secondo tempo, Pagana ridisegna la squadra arrivando al 2-2 alla mezz’ora con Cristiano. Di Piedi avrebbe l’occasione di bagnare con un gol la sua prima in gialloverde ma spreca.

Il tabellino

Enna-Igea Virtus 2-2

Enna (4-3-3): Simeoli; Otero (1’ st Kalombola), Demoleon, D’Agata, Amenta (17’ st Di Piedi); Rotella (30’ pt Cristiano), Joao Pedro, Timmoneri; Barile (30’ pt Batista Sena), Aperi (43’ st Bamba), Cicirello. A disp. Di Franco, Espasa, Cardore, Nardella. All. Pagana.

Igea Virtus (4-4-2): Belmonte; Konate, Maltese, Della Guardia, Ferrante (32’ st Ferrigno); Carullo, Currò (11’ st Imoh), Calafiore, Pipitone (40’ st Rana); Cannatella (32’ st Maggio), Trombino (24’ st Tandarà). A disp. Cannizzaro, Caruso, Caterino, Mazza. All. Panarelli.

Arbitro: Angelo di Marsala.

Reti: 3’ pt Trombino, 5’ pt Aperi, 23’ pt Currò, 30’ st Cristiano