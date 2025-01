L’Enna va in bianco, nuovo attaccante per Pagana

L’Enna è ultima nella classifica dei reparti offensivi del campionato di serie D girone I. Pure l’Akragas, con cui condivideva questo primato, è riuscita a superare i gialloverdi che vedono poco la porta. Un fatto che sta destando non poche perplessità, per questo motivo la società, dopo il pareggio a San Cataldo in una gara dai molti sbadigli, ha deciso di rafforzare l’attacco.

Il nuovo acquisto

E così, nelle ore scorse, è stato annunciato l’arrivo di Marzio Casadidio, 21 anni, proveniente da Civita Castellana: è un esterno d’attacco versatile, capace di giocare sia a destra che a sinistra, con un’altezza di 1,80 m e un peso di 70 kg.

Dove ha giocato

Nel 2024 ha giocato con Novara e Cairese, mentre nel 2023 ha vestito la maglia dell’Akragas. La sua carriera è decollata nel 2022 con il Pontedera, dove ha brillato come capocannoniere del campionato Primavera, realizzando 10 gol.



“Le mie aspettative sono di mettermi a disposizione del mister e del gruppo, cercando di aiutare la squadra a mantenere gli obiettivi prefissati. Sono davvero felice di essere arrivato ad Enna, una piazza importante con una bellissima tifoseria. Ringrazio per l’opportunità” sono state le prime parole.