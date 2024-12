L’Enna affaticata dalla Coppa non si accende col Pompei

Saranno state la fatiche di Coppa a far perdere brillantezza all’Enna che, al Gaeta, pareggia con il Pompei. Finisce all’ottavo posto in classifica, al termine del girone di andata, la squadra di Pagana che chiude il giro di boa con 21 punti. Un buon risultato considerati gli obiettivi della società, che resta la salvezza, e la rivoluzione della rosa.

Un buon Pompei

Di contro poi, un buon Pompei che ha spaventato i gialloverdi in avvio con la traversa di De Luca, mentre l’Enna ci ha provato in due occasioni con Moreso. Rondinella nel finale di tempo ha avuto un’altra chance, mentre nella ripresa il neo entrato Cicirello si è costruito due buone occasioni, clamorosa quella finale, ma senza trovare la via del gol.

Tabellino

Enna (3-4-3): Simeoli D’Agata Demoleon (34’ pt Espasa), Amenta Otero Moreso Joao Pedro Sena (1’ st Rotella) Barile (20’ st Bamba), Aperi (41’ st Cardore), Cristiano (10’ st Cicirello). A disp. Ruffolo, Timmoneri, Nardella, Kalombola. All. Pagana.

Pompei (5-3-2): Rizzuto; Iurgens Rondinella (38’ st Rosati ), Troest Megna Antonacci (28’ st Bocchetti ); De Luca (20’ st Tompte ), Agnelli Bonavita (1’ st Aurino ); Puntoriere El Hilali (25’ st Della Pietra ). A disp. Pirone A., Balzano, Rosati, Pirone F., Vitale. All. Esposito.

Arbitro: Aureliano di Rossano.