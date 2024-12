Enna ammazzagrandi in Coppa, Pagana, “ci siamo regalati un sogno”

“I ragazzi hanno meritato questa qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Per come hanno interpretato questa partita, al pari di quella di Vibo Valentia”. Lo ha detto Peppe Pagana, allenatore dell’Enna, commentando il passaggio del turno dei gialloverdi che sono riusciti nell’impresa di battere la Reggina al Granillo, uno dei campi più ostici in assoluto, peraltro contro una formazione che, in campionato, aveva passeggiato al Gaeta. Una sorta di vendetta per i ragazzi di Pagana che parla di sogno.

Pagana, “ora testa alla Nissa”

“Con grande personalità in un contesto e contro un avversario blasonato. Stiamo crescendo in autostima, i risultati aiutano e questo è il frutto del grande lavoro che fanno quotidianamente. Ci siamo regalati un altro sogno, dopo aver battuto il Siracusa, adesso anche la Reggina. Andiamo avanti in questa competizione che per noi è un fatto di prestigio. Anche se adesso dovremo subito resettare tutto perché domenica avremo il derby con la Nissa e tutti sanno quanto ci si tenga a questa partita”