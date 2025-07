Delitto di Avetrana, Petralcalvina svela la normalità dell’orrore

E’ il chiostro dell’Urban center del Comune di Enna ad ospitare la presentazione del libro della giornalista ennese Rai Ilenia Petracalvina dal titolo “Sarah – Il delitto di Avetrana tra verità e bugie”. E’ la sua Enna ad accoglierla in un pomeriggio estivo, caldo e soleggiato. In tanti, infatti, sono venuti per assistere alla presentazione guidata dal docente Kore e amico Michele Sabatino.

I giorni al fianco della mamma di Sarah

La giornalista ha raccontato del caso che ha tenuto incollati alle cronache milioni di persone. Un libro che affronta la vicenda, maturata in un contesto familiare ammalorato, dal punto di vista umano. “Sono stata giorni e giorni a bere caffè con la madre di Sarah, Concetta. Lì in quella cucina, inevitabilmente sono entrata dentro la storia non solo dal punto di vista della cronaca , ma anche umano”. La lettura di qualche brano è stata affidata ad una amica di Ilenia, Annalisa Pitta. E come in un circolo di lettura l’atmosfera si è fatta familiare, di confronto ma anche di riflessione per un delitto che ha tenuto il fiato sospeso degli italiani per molte settimana .

Sabrina e la zia Cosima

Ilenia ha tratteggiato i protagonisti di questa storia. La cugina della vittima, Sabrina Misseri e la zia, Cosima Serrano entrambe condannate all’ergastolo per l’omicidio della piccola Sarah e lo zio Michele Misseri che ha già scontato otto anni per soppressione di cadavere. Ha raccontato aneddoti e svelato retroscena portando gli ospiti dentro il lavoro di una giornalista di inchiesta L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Enna in collaborazione con Piemme e Mondadori Store.