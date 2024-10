Enna calcio, Pagana, “vogliamo il primo successo in casa”

Domani alle 16 l’Enna torna in casa, al “Gaeta” contro il Ragusa. L’allenatore Peppe Pagana ha parlato alla vigilia del derby .

Pagana, “punti importanti contro il Ragusa”

“Abbiamo trascorso una settimana serena ma anche di confronto, per comprendere cosa non avesse funzionato a Sant’Agata di Militello e far tesoro degli errori per arrivare alla gara contro il Ragusa ancor più determinati e desiderosi di fare punti importanti per la nostra classifica. Il campionato di Serie D è questo, ogni sfida è difficile, ci sono avversarie determinate e attrezzate come lo siamo anche noi d’altronde e domani venderemo cara la pelle per conquistare il primo successo davanti al nostro pubblico che ci auguriamo possa essere numeroso e caloroso”.

L’appello ai tifosi

“Abbiamo bisogno di loro, sempre. Siamo un gruppo giovane e in un torneo così agguerrito si può andare incontro a domeniche come quella passata ma è già stata ampiamente archiviata. Ora sotto col Ragusa, altra formazione esperta e composta da atleti di categoria reduci dal bel successo sul Licata che sicuramente avrà dato loro linfa nuova ed entusiasmo. Noi però non saremo da meno”.