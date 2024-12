Enna, sei tu la regina di Coppa, qualificazione di rigore

L’Enna è tra le otto squadre d’Italia ancora protagoniste in Coppa Italia. Così come a Caltanissetta nel turno preliminare, sono serviti i calci di rigore per andare avanti dopo una gara giocata sempre a viso aperto, sbloccata subito da Otero e condotta per lunghi tratti salvo poi subire il pari su rigore a un quarto d’ora dalla fine. Grande prova di tutta la squadra, spazio anche all’ultimo arrivato Aperi, quindi decisivo Simeoli con le sue parate dagli undici metri e Amenta che ha messo il sigillo finale sul passaggio del turno.

Tabellino

Reggina – Enna 2-5 dcr

REGGINA (4-3-3): Martinez; Giuliodori, Bonacchi, Adejo, Malara (11’ st Ndoye); Forciniti, Perri, Ba (1’ st Rossetti); Provazza (40’ st Girasole), Curiale (21’ st Barranco), Renelus (11’ st Salandria). A disposizione: Lagonigro, Veron, Putortì, Aluisi. All. Trocini

ENNA (3-5-2): Simeoli; Demoleon, Espasa, Amenta; Otero (28’ st Kalombola), Cristiano (34’ st Barile), Timmoneri, Rotella, Batista (20’ pt Guadalupo); Nardella (15’ st Aperi), Lusha (9’ st Cicirello). A disposizione: Delizia, Austero, De Souza, Longhi. All. Pagana

ARBITRO: Giordano di Matera

RETI: 3’ Otero, 30’ st (rig.) Barranco.

RIGORI: Guadalupo gol; Rossetti parato; Cicirello gol; Perri parato; Aperi gol; Salandria gol; Amenta gol