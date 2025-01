Ultimo attacco della D, l’Enna corre ai ripari, preso Dell’Aquila

L’Enna ha formalizzato l’acquisto di un nuovo calciatore, Pasquale Dell’Aquila, 19 anni, attaccante, proveniente dal Giugliano. E’ un centravanti ma è versatile, infatti nella sua carriera ha anche svolto il ruolo di esterno sinistro d’attacco.

Le parole di Dell’Aquila

“E’ la mia prima esperienza lontano – dice il calciatore – da casa e in un campionato di Serie D, ho grandi motivazioni e la voglia di dimostrare il mio valore in una piazza importante e calorosa come Enna. Ho avuto già modo domenica di constatare quanto seguito ci sia e questo per un calciatore è molto bello, non vedo l’ora di poter conoscere tutti i miei nuovi compagni in campo ed essere utile alla causa gialloverde”.

L’attacco arido

La società ha deciso di rafforzare il reparto offensivo, che, numeri alla mano, resta il tallone di Achille. La squadra di Pagana ha segnato soli 10 gol fino a questo punto del campionato, come l’Akragas, che, però, è ultimo in classifica.

La squadra non riesce a concretizzare la mole di gioco durante tutta la partita ma nonostante l’arida del reparto offensivo la classifica dei gialloverdi è di tutto rispetto anche se va detto che le distanze tra le squadre sono risicate, per cui basta qualche passo falso per trovarsi in posizione critica.

Fuori Longhi e Delizia

Contestualmente, l’Enna ha rescisso con i calciatori Daniel Longhi e Marco Delizia.