Maltempo, rione di Enna al buio, immobili scoperchiati a Valguarnera

Gli effetti del maltempo, alimentato dal ciclone Gabri, sono ancora ben visibili in molti territori dell’Ennese. Ad Enna, le strade si sono in parte sbriciolate, al punto che il sindaco è stato costretto a chiudere tre strade a causa del pericolo di cedimento.

Residenti al buio in un rione di Enna

Ma ci sono altri disagi, come segnalato da un gruppo di residenti in contrada Pollicarini che denuncia la mancanza di energia elettrica da parecchie ore ed hanno lanciato un appello perché si provveda a ripristinare il servizio.

Tetti scoperchiati a Valguarnera

Tetti scoperchiati, alberi sradicati, muri caduti, pali della luce divelti e linee telefoniche tranciate, frane nelle strade di campagna. E’ grave il bilancio della tempesta di vento e di pioggia che si è abbattuto su Valguarnera e dintorni e nell’intera provincia. I danni ancora si contano.

Famiglie isolate

Oltre all’albero storico che si erigeva su piazza Matrice, luogo simbolo del paese e che i vigili del fuoco hanno dovuto abbattere per evitare ulteriori danni, nella fatidica giornata di venerdì 17 è successo di tutto. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco. Nella zona di monte calvario grossi massi sono ancora sul manto stradale con famiglie che sono rimaste isolate. Poco più in là in contrada montagna, diversi

alberi d’alto fusto sono caduti sulla strada ostruendo la circolazione.

Magazzino senza tetto

Un tetto di un magazzino è volato via. Danni anche più a sud, sul viale che porta al boccone del povero. Un grosso albero è caduto proprio vicino al simulacro di padre Cusmano, ma anche all’interno della struttura per anziani le infiltrazioni dai tetti non sono mancati.

Infiltrazioni d’acqua in chiesa

Nella chiesa all’interno del centro si sono registrate altre infiltrazioni d’acqua e così pure in qualche stanza in cui sono ospiti gli anziani. All’interno del cimitero un grosso albero si è abbattuto su alcune tombe. Disastri che hanno lasciato attonita la cittadinanza e che ricorderà per molto tempo, follate di vento così violente e piogge così insistenti nessuno negli ultimi decenni ricorda.