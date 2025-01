Musicoterapia, ci sono sei neo diplomati

Musica Ribelle Aleteia diploma sei nuovi musicoterapeuti e si propone al panorama nazionale per portare al centro della Sicilia, a Enna, studenti da tutta Italia, interessati alla materia.

L’ambizione

Dopo una prima fase di “cicli pilota”, come li ha definiti il fondatore di Musica Ribelle Aleteia, Tullio Scrimali spiega: “Ci proiettiamo in una fase di crescita della scuola, anche proponendoci a livello nazionale, siamo infatti intenzionati a potenziarne la struttura, la didattica. E soprattutto stiamo lavorando per favorire l’approvazione di una nuova normativa che riconosca a pieno titolo la figura del musicoterapeuta”. Continua Scrimali: “Questa Scuola potrà così divenire presto un istituto che rilascerà una laurea triennale e uscire dall’ambito locale, visto che disponiamo di una foresteria e la didattica si svolge nei weekend”.

La musicoterapia

Così come per la Scuola di psicoterapia Aleteia vi sono stati colleghi da tutta Italia, e anche dalla Polonia, l’istituto spera di fare la medesima cosa con Musica Ribelle. “La musicoterapia è ancora bambina e muove i primi passi ma il suo futuro è roseo – commenta Scrimali – Tra l’altro si stanno sviluppando nuovi approcci alla musicoterapia basati sulle neuroscienze, dunque il suo futuro è quello di divenire sempre più scientifica, autorevole, efficace e perciò più presente negli ospedali, nelle strutture riabilitative, nelle comunità terapeutiche e nelle scuole”.

I neo diplomati provengono da diverse province della Sicilia quindi vi è già un allargamento territoriale, extra provinciale. Hanno già esperienze professionali, alcuni vengono dalla musica altri dalla psicologia. “Un gruppo bellissimo”, ha commentato il neuro scienziato Scrimali. L’ultima seduta è stata una serata di grande soddisfazione per studenti e docenti grazie anche alla presenza del maestro Ferdinando Suvini, una delle più grandi autorità a livello nazionale e internazionale della musicoterapia che da anni segue la crescita della Scuola.