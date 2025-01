Sanità: Dimissioni Assessore Volo. Giambona “Situazione che non deresponsabilizza Schifani”

“Le dimissioni dell’ormai ex Assessore Giovanna Volo non deresponsabilizzano Schifani dalle condizioni in cui versa la sanità siciliana. Da mesi il Pd siciliano denuncia il fallimento di un sistema politico basato su logiche di partito e che oggi si è definitivamente sciolto come neve al sole”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona. “Il governo Musumeci prima, e il governo Schifani dopo, si sono macchiati in modo eclatante degli episodi di malasanità cui stiamo assistendo. Uno spettacolo indecoroso che lede il diritto alla salute dei siciliani”. Giambona poi si sofferma sulle emergenze che attanagliano il servizio sanitario regionale. “Liste di attesa, reparti che si svuotano, medici delle aree interne che mancano e viaggi della speranza sono l’epilogo di un’organizzazione politica inesistente che danneggia l’isola”. Il deputato dem infine chiede che “in tema sanitario ci sia un cambio di passo e che Schifani si prenda le sue responsabilità. Come Pd chiediamo un rafforzamento del sistema sanitario regionale e che tutto questo avvenga attraverso robusti interventi sul tema”.