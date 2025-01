Accordo con la Kore, Gargaglione, “merito del Consiglio comunale”

Il presidente del Consiglio comunale di Enna, Paolo Gargaglione, in merito all’accordo che consentirà alla Kore di “sbarcare” a Enna alta, ritiene fondamentale il lavoro del Consiglio comunale che “nel luglio del 2022 approvò all’unanimità un ordine del giorno, avente ad oggetto “Enna città universitaria”. Una presa di posizione tendente a chiarire le dinamiche che hanno poi portato alla sottoscrizione dell’intesa, culminata con uno scambio di permute tra il Comune e la Kore.

Il tavolo tecnico

“E fu grazie a quest’atto e alla conseguente – prosegue il presidente del Consiglio comunale di Enna – istituzione del tavolo tecnico, composto dal Presidente Salerno, dal Sindaco ed in rappresentanza del Consiglio Comunale dal Presidente del Consiglio, che sì aprì un provvidenziale canale di dialogo con la Kore, appianando in questo modo le ingiustificate divergenze. Tavolo tecnico che, tra le altre cose, sancì l’accordo per portare ad Enna Alta una facoltà universitaria”.

Gli scontri e poi la pace

Gargaglione ha anche ricordato che prima della firma ci furono “anni di scontri politici e ricorsi giudiziali, che per certi aspetti hanno ritardato lo sviluppo della Kore” e fatalmente l’intesa è stata raggiunta “un venerdì 17” durante il passaggio del ciclone Gabri.

“Ed è per queste semplici ed inconfutabili considerazioni che mi sembra doveroso ringraziare tutti i consiglieri comunali che con il loro grande senso di responsabilità hanno fattivamente contribuito al raggiungimento di questo ambizioso risultato” conclude il presidente del Consiglio comunale di Enna.