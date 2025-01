Siccità e crisi idrica, missione cinese a Pergusa

di Pierelisa Rizzo

Dalla Cina ad Enna, passando per Palermo, per studiare il lago di Pergusa e la crisi idrica che ha colpito la Sicilia. 15 studenti cinesi della Xi’an Jiaotong Liverpool University,, del dipartimento di Architettura,, gemellata con l’università di Liverpool, sono in visita ad Enna per un laboratorio che li porterà a progettare un centro di ricerca e degli spazi per accogliere ricercatori e turisti di ecoturismo e coinvolgendo le comunità locali.

La scelta degli studenti cinesi

Gli universitari, dai 22 ai 24 anni, che si laureeranno a luglio di quest’anno, guidati da due docenti siciliani, che da anni vivono in Cina, la palermitana Silvia Albano e il collega Girolamo Barbaccia, originario di Cefalù, hanno proposto, di venire proprio in Sicilia, dove il problema della desertificazione e della siccità è molto evidente. “Ho pensato di selezionare il tema del cambiamento climatico e, da siciliana, ho pensato al processo di desertificazione e, dunque, la fine del lago di Pergusa che la scorsa estate è arrivato ai minimi storici – dice la professoressa Albano – Pergusa è proprio un caso emblematico”.

La formazione a Palermo

Gli studenti, prima di arrivare ad Enna, hanno fatto una formazione teorica a Palermo. “Grazie al professore Manfredi Leone, dell’università di Architettura di Palermo, abbiamo visitato l’orto botanico e la Zisa . Mentre ad Enna grazie alla fattiva collaborazione con la pro loco e la sua presidente, Gioia Pugliese , abbiamo visitato villa Zagaria con il campo del germoplasma, che raccoglie gli ulivi da tutto il mondo, e oggi visiteremo il lago di Pergusa, con la sua riva dei giunchi, incontrando la comunità di Pergusa. Tutto questo per capire il valore dell’acqua e cosa significa l’acqua in Sicilia”. “Ho visto qualcosa di unico e completamente nuovo – dice lo studente Josiah Poedji Hariono – tutte le esperienze che abbiamo fatto ci hanno aiutato a capire la complessità dei luoghi e dei temi attraverso l’interazione con la comunità “.

Gli incontri

Gli universitari, a Villa Zagaria hanno incontrato oltre che l’assessore comunale, Mirko Milano, il geologo Francesco Paolo Patrinicola e l’agronomo Antonio Albano, responsabile della villa che è di proprietà della ex Provincia. Oggi scopriranno il lago di Pergusa, con una passeggiata sulla riva dei giunchi, accompagnati dalla biologa Rosa Termini, prima di incontrare un gruppo di pergusini.

La visita al Duomo ed alla chiesa di San Salvatore

Ma i giovani hanno visitato anche il Duomo di Enna e la Chiesa del San Salvatore , accolti dal rettore Gaetano Di Venti, che spiegato la storia della confraternita e della nascita di quella chiesa . “Abbiamo subito accolto, e ci siamo messi a lavoro, l’invito dell’architetto Albano perché è proprio tra gli obiettivi della Pro Loco, quello della promozione del territorio” dice Gioia Pugliese. “Infatti – conclude la Albano – abbiamo trovato un supporto incredibile e una accoglienza meravigliosa che ci sta dando tanto entusiasmo”