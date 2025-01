Strade ennesi devastate, Di Paola, “c’è legge per la manutenzione”

“Nella manovra finanziaria regionale appena varata a Sala d’Ercole, abbiamo proposto e fatto approvare delle norme che finanziano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strade dell’Ennese. Mi impegno a darne attuazione nel più breve tempo possibile”.

Il sopralluogo

Lo afferma il vicepresidente dell’ARS e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, al termine del sopralluogo sulle principali strade dell’Ennese flagellate dal maltempo. Nella stessa giornata, il deputato, accompagnato dalla coordinatrice provinciale M5S, Rosalba D’Accorso e dai referenti dei gruppi territoriali della provincia ha incontrato il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Enna, dott.ssa Carmela Madonia, e l’ufficio tecnico per fare il punto della situazione sulla manutenzione delle strade provinciali.

“Situazione al Dittaino inaccettabile”

“Mi chiedo infatti come possa esserci crescita economica – dice Di Paola – e sociale se non funziona la viabilità. Conosco bene il territorio ennese, il suo potenziale e le sue peculiarità, ma se non ci sono strade, non può esserci crescita, non può esserci sicurezza e crescita economica. Quanto visto oggi a Dittaino, insieme al nostro referente del territorio, è inaccettabile”