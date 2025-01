Valguarnera, eletto il Consiglio baby, la sindaca è Ginevra

Nell’aula consiliare di Valguarnera è avvenuta la cerimonia per l’elezione del baby Sindaco e del baby consiglio, tutti alunni dell’istituto comprensivo Mazzini. Pesenti la sindaca Draià, esponenti della Giunta e del consiglio comunale nonché il dirigente scolastico Grazia Lo Presti, molti insegnanti e genitori.

La baby sindaca

La fascia tricolore di sindaco dei ragazzi è stata ufficialmente consegnata nell’edizione di quest’anno a Ginevra D’Angelo che succede ad Alice Castellana. “L’insediamento del baby sindaco e baby consiglio -afferma la sindaca Draià- non è solo un momento simbolico, ma rappresenta una concreta opportunità di crescita per i nostri ragazzi, che avranno l’occasione di partecipare attivamente alla vita del nostro paese. Come amministratori, il nostro impegno è quello di incoraggiare il loro coinvolgimento, offrendo spazi di apprendimento e sviluppo. Sono convinta che i ragazzi di oggi saranno i protagonisti di domani, capaci di

affrontare le sfide con impegno e determinazione. Auguro loro un percorso ricco di esperienze che contribuiscano a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la nostra comunità, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro migliore per Valguarnera.”

Bruno, “si invitino spesso i ragazzi”

Angelo Bruno consigliere comunale: “L’insediamento di oggi non deve costituire una rarità, pertanto invito il presidente del consiglio ad invitare più spesso questi ragazzi che rappresentano il futuro

della nostra comunità. Sono due i lasciti inesauribili che dobbiamo trasmettere a questi ragazzi: Ali e radici. Ali perché deve essere permesso loro di sognare in grande e di realizzare le passioni,

radici, per il segno di appartenenza alla nostra comunità che dobbiamo cercare di rafforzare in loro sempre con il buon esempio”.