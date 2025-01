Digitalizzazione, Draià, “non abbiamo perso i soldi”

Il finanziamento per la digitalizzazione dei servizi comunali non è stato perduto. A dichiararlo la sindaca Francesca Draià che in una nota inviataci chiarisce quanto avvenuto. Come si ricorderà, nei giorni scorsi,

in un nostro articolo, avevamo riferito che il dirigente dell’ufficio tecnico ing. Giarratana, attraverso determina, comunicava che essendo scaduti i termini per l’incarico tramite affidamento diretto alla ditta appaltatrice, la “Immedia” di Reggio Calabria, era costretto a rinunciare al finanziamento di 115 mila euro, “vista l’impossibilità ad attivare i servizi richiesti”.

Draià, “voglio rassicurare tutti”

La sindaca assicura di aver volutamente rinunciato a quel finanziamento, ottenendone in cambio un altro poco più cospicuo. “Voglio tranquillizzare tutti- spiega- sul fatto che l’ente con decreto di finanziamento n.174- ha ottenuto € 121.992,00 per l’abilitazione al Claud per la P.A. Misura 1.2. In pratica- chiarisce- l’ufficio competente avendo la possibilità di richiedere un nuovo finanziamento abbiamo rinunciato al primo, considerato che nella precedente richiesta effettuata dal precedente responsabile di settore, tra i servizi inseriti nella domanda era prevista l’attivazione di servizi non erogabili. Pertanto, avendone la possibilità, piuttosto che la rettifica del precedente decreto, si è volontariamente proceduto alla rinuncia del primo richiedendone uno nuovo, che è stato già finanziato. Quindi il Comune non ha perso nessun finanziamento, anzi i cittadini devono sapere che in ambito della digitalizzazione il nostro Comune ha ottenuto ben 6 finanziamenti.”